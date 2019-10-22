Yeniçağa Millet Bahçesi açıldı

Haber: BMA

İlçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün kenarındaki 8 bin 300 metrekarelik alana 550 bin lira maliyetle yapılan Millet Bahçesi, törenle hizmete açıldı. Açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Yeniçağa Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Çağlar, Millet Bahçesinin ilçeye hayırlı olması dileyerek, hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. Konuşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerler için dua edildi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Yeniçağa Belediye Başkanımız Recayi Çağlar'ın 'Millet Bahçesi' olarak vatandaşın hizmetine sunduğu yeni projesinin açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Yeniçağalı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.