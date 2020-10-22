Yeniçağa OSB için istişare toplantısı



Haber: BMA

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde ve başkanlığında Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi’nin durumu ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Gülen, Bölge Plancısı Bülent Körpe, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi uzmanları ve teknik kadro iştirak etti.

Toplantıda Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu, devam eden kamulaştırma ve imar planı revizyon çalışmaları ve önümüzdeki süreçte resmi prosedür içinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

“YENİÇAĞA OSB BÖLGENİN EN GÖZDE OSB’LERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Toplantıda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ilin en yeni OSB alanı olarak faaliyete geçmeye hazırlanan Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi’nin hem Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan noktadaki stratejik konumu, hem de son yatırım teşvik düzenlemesiyle birlikte yapılacak olan yatırımlarda 4. bölge teşvikten yararlanabilecek olması nedeniyle büyük bir önem kazandığını dile getirdi. Kamulaştırma çalışmaları ve resmi işlem süreci devam eden Yeniçağa OSB ile ilgili daha şimdiden sanayicilerden ciddi yatırım taleplerinin kendilerine ulaşmaya başladığını belirten Başkan Ateş, Yeniçağa OSB’nin sahip olduğu özellikler ve yatırımcılara sağlayacağı avantajlarla önümüzdeki süreçte hem Bolu’nun en avantajlı OSB’si, hem de bölgenin en gözde OSB’lerinden birisi olacağını ifade etti.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın da OSB’nin faaliyete başlaması için bütün gayretiyle çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Ateş, Yeniçağa ilçemizde üretim ve istihdam artırılmasına büyük katkı sağlayacak OSB çalışmalarında TSO olarak her zaman kendilerinin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, çalışmalara teknik bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlayan Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Bölge Plancısı Bülent Körpe’ye teşekkür etti.