Yeniçağa panayırının gözdesi sağlık standı oldu

Haber: Süleyman Kurt

Her yıl Yeniçağa’da düzenlenen Geleneksel Yeniçağa Hayvan ve Emtia Panayırı, hem bölge halkı hem de çevre ilçelerden vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Panayırı gezen vatandaşlar, kurulan sağlık standında kanserde erken tanı, kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, organ bağışı, sularla bulaşan hastalıklar ve suyun önemi gibi sağlık konuları hakkında Yeniçağa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bilgilendirildi. Birebir görüşmelerin dağıtılan sağlık broşürleri yanı sıra standı ziyaret eden misafirlere elma ve kolonya gibi ikramlarda bulunuldu. Panayır, çok sayıda vatandaşın beğenisini toplamanın yanında toplum sağlığının gelişmesine katkı sağladı.