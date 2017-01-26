İki bin metrekaresi 205 Bin TL ile kamulaştırılan alanla ilgili bilgiler veren Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “Bu yatırımın projesini çizdik, Bolu’muza ve Dörtdivan’ımıza eserler bırakan Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki beyefendiye giderek Kapalı Pazar için yardımlarını istedik. Veysel Bey sağ olsun projeyi meclisten geçirdi ve Altındağ Belediyesi Kardeş Belediyecilik adı altında Kapalı Pazar yerimizi yaptırdı. Pazar yerimiz bugün de hizmete başladı. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız için hayırlı olsun. İnşallah Veysel Beyin katılımı ile de büyük bir açılış gerçekleştireceğiz” dedi. BMA