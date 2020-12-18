YENİÇAĞA TARİHİNİ GELECEĞE TAŞIYOR

Haber: Aysun Beykoz

Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneği(YENDER), Yeniçağa'nın 110 yıllık tarihini belgelendirmek ve gelecek nesillere taşınmak amacıyla "Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Projesi" gerçekleştiriyor. Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Projesi” T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projenin ortağı ise Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Proje protokolü Bolu Vali yardımcısı İlhan Turgut ile YENDER Başkanı İdris Keleş tarafından imzalandı. Projenin takip ve denetimi Sivil Toplumla İlişkiler Bolu İl Müdürü İslahattin Mülayim tarafından yapılacak.

EN ESKİ FOTOĞRAF VE ATATÜRK FOTOĞRAFINA ÖDÜL

Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Projesi, 1910 yılında Reşadiye ismiyle kurulan ve daha sonra Yeniçağa adını alan ilçenin 110 yıllık tarihini fotoğraflarla kronolojik sıraya göre belgelendirmeyi amaçlıyor. YENDER tarafından yapılan açıklamada Projede yer alacak fotoğraflar halkın isteği ile gönüllülük esasına göre, toplama noktalarında, taraması yapıldıktan sonra sahibine iade edileceği belirtildi. Yaklaşık 10 bin civarında fotoğrafın toplanması hedeflenen projede fotoğraflar oluşturulacak Seçici Kurul tarafından belirlenecek ve Kkronolojik bir sıra oluşturularak Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi kitabında basılacak. Projeye getirilen fotoğraflardan seçilecek en eski fotoğraf ve Atatürk’ün Yeniçağa’da çekilen fotoğrafını getiren kişilere ödül verilecek. Ayrıca fotoğraf getiren herkese basılacak olan Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi kitabı hediye edilecek.

YENDER’den projeye dair yapılan açıklamada “Proje 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Projenin diğer aşamaları ise şu şekildedir. Proje ve Yeniçağa Tarihi; Yeniçağa halkına, okullarda öğrencilere tanıtılacaktır. “Yeniçağa” konulu bir resim ve fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Toplanan fotoğraflardan seçilen 50 resim forexe basılacak ve final programında sergilenecektir. Projenin sonunda “Tarih Kültür Dergisi” çıkarılacak ve projenin aşamaları tanıtılacaktır. Projenin Yeniçağa’nın tarihine katkılar sunması beklenmektedir. Özellikle yakın geçmişi ve günümüzü gelecek kuşaklara tanıtacak olması nedeniyle önemli bir misyonu yerine getirecektir” ifadelerine yer verildi.

YENİÇAĞA HAKKINDA

Yeniçağa İlçesinin ilk yerleşim yeri Eskiçağa Köyünün bulunduğu tarihi "Çağa" yerleşimidir. Çağa büyük Türk denizcisi Çaka Bey tarafından 1078-80 yıllarında fethedilmiştir. Çağa’da 900 yıl boyunca Türk-İslam kültürü hakim olmuştur. Çağa yerleşimi 1908 yılında dört büyük yangın geçirmiştir. Bu yangınlar sonucunda 255 bina yanmıştır. Yaşlı bir kadın ölmüş, birçok hayvan telef olmuştur. Yerleşim yeri üçtepe arasında ve dar bir alanda bulunduğu için halk şimdi Yeniçağa İlçesinin bulunduğu yere taşınmış, Reşadiye adında bir köy kurulmuştur. 17 Temmuz 1934 tarihinde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Reşadiye köyüne gelmiş. Çağa'nın ismini Eskiçağa; Reşadiye'nin ismini de Yeniçağa olarak değiştirmiştir.