Yeniçağa Ülkü Ocaklarında Bayrak değişimi

Haber: Birol Ertunç

Teşkilatlanma çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu Ülkü Ocakları, yaptığı görev değişiklikleri ile güçlenmeye devam ediyor. Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, Yeniçağa Ülkü Ocakları Başkanlığında görev değişikliği yapıldığını açıkladı. Yeniçağa’da yapılan devir-teslim törenine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Akgül ve il yönetimi tam kadro katıldı.

YENİ BAŞKAN ENGİN BAŞ OLDU

Bolu Ülkü Ocakları tarafından devir-teslim töreni ile ilgili yapılan paylaşımda, “Yeniçağa Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in oluru ve Bolu Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın İsmail Akgül’ün takdirleri ile Sayın Engin Baş Başkanımız atanmıştır. Görevini devreden, Sayın Hakan Uğurlu Başkanımıza bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni atanan Başkanımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.