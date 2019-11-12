Yeniçağa ve Gerede Farkı

Haber: Volkan Yılmaz

Hafta sonunda oynanan maçlar sonrası Yeniçağaspor ve Geredespor 3’te 3 yaparak gruplarında yenilgisiz liderliklerini sürdürdü. Haftanın farklı skorla alınan galibiyetlerinden birinde de Kızıkspor’un imzası vardı. Ligde 3.haftada her 2 grupta alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu 3. Hafta

Sebenspor 1 – Bolu Belediyespor 0

Yeniçağaspor 5 – Kıbrıscıkspor 1

Dörtdivanspor 1 – Gençlergücü 3

B Grubu 3.Hafta

E.İ.Kızıkspor 6 – Göynük İdman Yurdu 2

Özel İdare Köroğlu 1 – Taşkestispor 1

Geredespor 9 – Yumrukayaspor 1