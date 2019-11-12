Yeniçağa ve Gerede Farkı

Haber: Volkan Yılmaz
Hafta sonunda oynanan maçlar sonrası Yeniçağaspor ve Geredespor 3’te 3 yaparak gruplarında yenilgisiz liderliklerini sürdürdü. Haftanın farklı skorla alınan galibiyetlerinden birinde de Kızıkspor’un imzası vardı. Ligde 3.haftada her 2 grupta alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu 3. Hafta
Sebenspor 1 – Bolu Belediyespor 0
Yeniçağaspor 5 – Kıbrıscıkspor 1
Dörtdivanspor 1 – Gençlergücü 3
B Grubu 3.Hafta
E.İ.Kızıkspor 6 – Göynük İdman Yurdu 2
Özel İdare Köroğlu 1 – Taşkestispor 1
Geredespor 9 – Yumrukayaspor 1