Haber: Esra Öztürk

İlimizden Gerede İlçesine gitmekte olan Mustafa Köyiçi yönetimindeki 35 PH 757 Plakalı kamyon ile Yeniçağa ilçesinden ilimiz istikametine gitmekte olan Abdullah Başar idaresindeki 14 KH 996 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücü ile minibüste bulunan Mustafa Açıkgöz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysa Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.