Yeniçağa’da çalışmalar sürüyor

Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesine bağlı ekipler ilçenin çeşitli noktalarında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın talimatları doğrultusunda çalışan ekipler Kuş Cenneti, Mantarlı Park, Millet Parkı, 100 Evler Parkı, Spor Salonu, Nene Hatun Parkı, Mollahasan Parkı ve diğer parkların arızalı olan oyuncaklarının değişimine ve tamirine başladı. Park alanlarının bakımını da en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirten ekipler çalışmaların farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.

Belediye ekipleri öte yandan mezarlık alanı içerisinden geçen Kirenli Deresinin ıslahı çalışmalarına da devam ediyor. Başkan Recayi Çağlar, yaptığı açıklama ile dere ıslahı çalışmaları devam ederken uygulanan su kesintisi ve yol kapatmaları gibi sıkıntılardan dolayı vatandaşlardan özür diledi.