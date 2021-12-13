Yeniçağa’da feci kaza: 1 Ölü

Yeniçağa ilçesinde D-100 karayolunda otobüsle traktör birbiriyle çarpıştı. Kazada paramparça olan traktörde, traktörün sürücüsü Seyit Ahmet Kaya yaşamını yitirdi.

Yeniçağa’da feci kaza: 1 Ölü

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeniçağa ilçe merkezinde meydana geldi. Gerede yönünden Bolu istikametine giden Niyazi Duran idaresindeki 14 FJ 189 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Seyit Ahmet Kaya yönetimindeki 14 DV 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör hurdaya döndü. Kazanın ardından vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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