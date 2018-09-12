Haber: S.Özge Yücel

Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yeniçağa TEM Otoyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ekrem Şengönül (35) idaresindeki 14 AZ 191 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait asfalt yüklü kamyon, kavşaktan TEM Otoyolu yönüne dönüş yapan Ferhat Karadağ (29) idaresindeki 34 JA 202 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Onur Zeray (21) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Ferhat Karadağ ve devrilen kamyonun sürücüsü Ekrem Şengönül ile yanında bulunan Kenan Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Onur Zeray'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zeray'ın Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.