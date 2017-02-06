64 yıldır ibadet edilen Yeniçağa Merkez Camii yerine Meliha Dalgıç’ın katkılarıyla yıkılan caminin tarihi dokusuna uygun ve 1500 kişilik cemaat kapasitesi olacak şekilde yeniden yapılması için hafriyat çalışmalarının başladığı Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar tarafından paylaşıldı. Yeni yapılacak caminin en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Çağlar: “Yıkılan camimizin kapasitesi yetersiz gelmeye başlamıştı. Meliha Dalgıç hanımefendinin maddi desteği ile yeniden yapılacak olan camimizde daha fazla vatandaşımızın ibadet etmesine vesile olacağız inşallah.” dedi.(BMA)