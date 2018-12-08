Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Yeniçağa’nın turizmde cazibe merkezi olması için yaptığı girişimler sonuç buldu. Daha önce Yeniçağa Gölünün ikinci Abant olması sözünü veren Başkan Çağlar, göl üzerine iskele yaptırarak ziyaretçilerin rahat dolaşabilmesine olanak sağlamıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Başkan Recai Çağlar ikinci iskelenin müjdesini vermişti. Yeniçağa Gölü’ne yapılacak ikinci iskelenin yer teslim çalışmalarının tamamlanmasından sonrabugün inşaatına başlandı. İkinci iskelenin pantonlarının geldiğini duyuran Başkan Çağlar “İkinci iskelemizin yapımına bugün itibari ile başlamış bulunmaktayız. İnşallah bahara kadar iskelenin yapımı tamamlanacak ve halkımız rahat rahat gölü ve kuşları izleyecek. Yeniçağamıza hayırlı olsun” dedi.