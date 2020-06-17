Yeniçağa’da okullar dezenfekte edildi

Haber: BMA

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sınavı için tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeniçağa ilçesinde Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın talimatıyla harekete geçen ekipler ilçede bulunan okullarda dezenfekte çalışması yaptı. Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek tüm çocuklarımızın sağlığı bize emanet. Tüm okullarımızda belediye ekiplerimizce dezenfekte çalışmaları itina ile gerçekleştirildi. Sınava girecek olan gençlerimize başarılar dileriz” dedi.