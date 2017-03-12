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12 Mart 2017 Pazar
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    • Yeniçağa’da organize işler!

    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Yeniçağa’yı ziyaret etti.

    12 Mart 2017 Pazar 06:44
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    Yeniçağa’da organize işler!

    HABER: Aysun Beykoz

    Çelik, Belediye Başkanı Recai Çağlar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı ve yanındakilerle Sarayköy ile Yamanlar köylerinde 1 milyon 180 bin metrekare alan üzerinde kurulması planlanan ve 123 parselden oluşacak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulunan Çelik, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Kolaylık sağlanacak

    Çelik, yaptığı açıklamada, ilçede kurulması planlanan OSB'nin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak gerekli işlemlerin yapıldığını ve ilçe yönetimine kolaylık sağlayacaklarını ifade etti.Yeniçağa OSB'nin konum olarak D–100 karayolu, Tem otoyolu ve D–750 karayolu güzergahına çok yakın olmasından dolayı yakın bir gelecekte cazibe merkezi haline geleceğine değinen Çelik, buranın bir an önce kurulması için bakanlık olarak destek ve kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: Bilim, Sanayi, Teknoloji, Bakan, Yardımcısı

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