Yeniçağa’da tır takla attı

Haber: Okay Özcan

İlimizin ilçesi Yeniçağa otobanında seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, tır ters döndü. Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolunda seyir halinde ilerleyen 06 CND 533 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda sağa sola savrulan tır takla attı. İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Takla atan tırda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından hassas çalışması sonucu araçtan kurtarıldı. Olayda hafif yararlanan tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği otoyol üzerinde trafikte kısa süreliğine aksama meydana geldi.