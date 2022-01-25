Yeniçağa’da yollar açılıyor

Haber: Okay Özcan

İlçede yaklaşık 9 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Öte yandan dün gece saatlerinde Yeniçağa’da hava sıcaklığı -21 derece ölçüldü. Bolu’nun en soğuk 3’ncü ilçesi olan Yeniçağa’da binaların çatılarında ve bazı yollarda aşırı buzlanma meydana geldi. Yeniçağa Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmalara, greyder, 4 kamyon, 6 kepçe ve 21 personelle destek veriliyor.