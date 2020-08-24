Yeniçağa’da zincirleme kaza

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre D-100 kara yolu üzerinde Şair Dertli mevkisinde seyir halinde olan Murat Tiryaki yönetimindeki 06 BCZ 486 plakalı kamyon sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 38 AA 962 plakalı tıra çarptıktan sonra 02 LC 486 plakalı tır ile bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Murat Tiryaki, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücüler herhangi bir yara almadan kurtuldu. Trafik kazası sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü.