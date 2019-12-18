Yeniçağa’daki arazi için anlaştılar

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, geçtiğimiz günlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’yı ziyaret etti. Başkan Recayi Çağlar ile GSB İl Müdürü Çilkara arasındaki görüşmede Yeniçağa ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan arazi ele alındı. Yapılan görüşme sonrasında arazinin çocuklar için oyun alanı ve vatandaşların faydalanabileceği yeşil alan olarak değerlendirmek üzere Yeniçağa Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yapılan görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çağlar, “İlçemiz Asilbey Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan arsayı spor, çocuklarımız için oyun alanı ve halkımızın dinleneceği yeşil alan yapmak için protokolü İl Müdürümüz ile imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.