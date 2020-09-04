Yeniçağa’dan takviye ekip gönderildi

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın talimatıyla bir itfaiye ekibi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için gitti.

Yeniçağa’dan takviye ekip gönderildi

Haber: BMA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangınla ilgili Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın talimatıyla bir itfaiye ekibi görevlendirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çağlar, “Kastamonu ili Taşköprü ilçesi mevkiinde 02.09.2020 Tarihinde başlayan büyük bir alana yayılan orman yangınına ilçemizden de takviye olarak Belediye Başkanlığımız İtfaiyesinden 1 ekip görevlendirilmiştir. Bölgede görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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