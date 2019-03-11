Yeniçağa’lı Servet Aşık 2 gündür kayıp

Haber: Kasım ŞAHİN

İlçenin önde gelen kişilerinden olan ve ilçe halkı tarafından yakından tanınan, işadamı olduğu öğrenilen emekli bankacı 56 yaşındaki Servet Aşık, dün sabah üzerine lacivert renkli paltosuna giydikten sonra bir daha ev ine dönmedi.

2 gündür kendisinden haber alınamayan Aşık’ın hayatından endişe duyan ailesi Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne de bildirildi. Haber merkezi tarafından Aşık’ın eşkali tüm birimlere bildirdi. Polis, şehir merkezinde kayıp şahsın aranmasına başladı. Bu arada yakınları ve arkadaşları kayıp haberinin ardından Aşık’ın cep telefonunu aramalarının ardından telefonunun kapalı olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 14:54