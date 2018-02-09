Haber: BMA

Özellikle Yeniçağa Gölü’nün turizme kazandırılması için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, son olarak ilçede doğalgaz kullanımının önünü açmıştı. Doğalgazın ilçeye kazandırılmasının ardından duydukları memnuniyeti dile getirmek isteyen Yeniçağalı kadınlar Başkan Recai Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Başkan Çağlar, gerçekleştirilen ziyarette doğalgazın yanısıra devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Başkan Çağlar, “Doğalgaz ve diğer hizmetlerimiz için teşekküre gelen saygıdeğer Yeniçağa’nın hanımefendilerine şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Yeniçağam herşeyin en iyisine layık” dedi.

