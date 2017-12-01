Haber: Kasım Şahin

Yeniçağa’nın gelişmesi ve kalkınması adına yaptığı yatırımlar ile takdir toplayan Yaşar Çelik Vakfı Onursal Başkanı hayırsever işadamı Yaşar Çelik, ilçenin evladı olarak önemli başarılara imza atan ve geçtiğimiz gün Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne ataması yapılan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol’u tebrik etti. Hayırsever işadamı Çelik, atama ilgili yaptığı yazılı açıklamada Demirkol’un Yeniçağa ilçesinin değerli bir evladı olduğunu dile getirerek, “Yeniçağa’mızdan yetişen ve sağlık alanında yaptığı yenilikler ve imza attığı başarılar ile tüm Bolu’nun takdirini kazanan Demirkol evladımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki sağlık alanında ilimizi tüm Türkiye’de söz sahibi bir konuma getirecek, yapacağı yenilikler ve projeler ile de bizi gururlandırmaya devam edecektir. Kendisi bu görevi hak etmiştir, sağlığımız evladımız Muhammed Emin Demirkol’a emanettir” ifadelerini kullandı.