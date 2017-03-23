Haber: BMA
Yeniçağa’ya doğalgaz getirilmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirerek doğalgaz anlaşmasını sağlayan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz gün doğalgaz şirketinin ilçede büro açmasının ardından şimdide doğalgaz boruları belediyeye teslim edildi. Başkan Çağlar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygıdeğer Yeniçağalılar, Birileri ‘doğalgaz yerine hava gazı alırsın’ demişlerdi. Borular geldi. Demeden duramadım. Bu hizmeti ben ve arkadaşlarıma nasip eden Allah’a hamdolsun” ifadelerini kullandı.
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