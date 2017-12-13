HABER:Ceylan Beykoz

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yaptığı açıklamada, ilçe turizmine katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını, çalışmalar kapsamında Yeniçağa Gölü'ne iskele ve kuş gözlem kulesi yaptırdıklarını söyledi. Göl turizminden faydalanmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Çağlar, "Gölde tatilcileri dolaştırabilmek için bir tanede gezi teknesi yaptırdık. Vatandaşlarımızın Yeniçağa Gölü'nü daha rahat bir ortamda görmeleri ve gezmeleri açısından gezi teknemizi gölümüze indirdik." diye konuştu.

Çağlar, dip temizliğinin yapılacağını, yapılacak olan temizlikle Yeniçağa Gölü'nün daha güzel bir ortama kavuşacağını ifade etti.