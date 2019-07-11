Yeniçağa’yı hatırlatıp Dörtdivan’ı örnek verdi

Haber: BMA

2018 yılı sonunda açıklanan 2019 yılı yatırımları içerisinde yer alan Tekke Barajı göl sahası içerisinde kalan Tekkedere Köyü İçmesuyu hattı ve Dörtdivan İlçesi İçme Suyu Hattı işi için Bakanlık tarafından ayrılan 2.8 milyonluk ödeneğin DSİ 53. Şube Müdürlüğünce talep edildiğini ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin’in de talimatlarıyla işin hızlanarak sonuçlandığı bilgisini veren Doğanay; “Bakanlıktan gelecek bu ödenek sonrası İl Özel İdaresi Tekkedere Köyü İçmesuyu hattı ve Dörtdivan İlçesi İçme Suyu Hattı işini yapacaktır. Ayrıca aynı protokol kapsamında göl sahasında kalan ve yeni yerleşim yeri belirlenen Tekkedere Köyü Devran Mahallesinin yol, içme suyu ve kanalizasyon işleri de il Özel İdaremizce yapılacaktır. Zaten bu ödeneğin büyük bir kısmı da bu işlere harcanacaktır. Dörtdivan içmesuyu hattı işi bunun %20’sini kapsamaktadır. Geçmiş dönem Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu’nun Dörtdivan ilçemizi kuyu suyundan kurtarmak için başlattığı bu çalışma böylelikle sona ermiş olacak. Dörtdivan Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

“HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dörtdivan’daki yerel seçim sonuçlarının hizmet noktasında hiçbir zaman kıstas olarak ele alınmayacağını belirten Doğanay açıklamasında ayrıca; “Biz yerel seçim sonuçlarından ancak parti olarak ders çıkartırız. Dörtdivan Halkı bize ne mesaj vermiş, biz nerede yanlış yapmışız diye muhasebe olarak görürüz. Çünkü AK Parti’nin felsefesinde halka rağmen siyaset yoktur. Bugün oy alamadığı Yeniçağa ilçesini adeta cezalandırmak için Yeniçağa Belediyesi’nin hesaplarına bloke koyduran bir CHP zihniyeti ile AK Parti’yi ayıran en önemli fark da buradadır. Bu vesileyle bu 2.8 milyon liralık ödeneğin çıkmasına vesile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, Milletvekillerimize, tüm bu işlerin takibi ve alt yapısını hazırlayan DSİ 53. Şube Müdürü Sayın Kazım Doğru ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunarım. Bolu’ya yine A partili ya da B partili belediyelerce yönetildiğine bakmadan hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.