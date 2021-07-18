Yeniçağ’da minibüs kazası 8 yaralı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Tuncer D. idaresindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Mengen kavşağında, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı. 112 kontrol komuta merkezinegelen ihbar üzerine Mengen- Zonguldak yol ayrımında meydana gelen kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahale sonrasında 112 sağlık ekiplerince minibüste yaralanan 8 yolcunun Bolu’daki hastanelere sevki yapıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.