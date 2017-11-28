İlimiz Yenicepınar Köyü’nde başında silahla vurulduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıntılar birazdan...
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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