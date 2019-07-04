Yeniden yeşillenmeye başladı

Haber: Gönül Olutürk

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Hacımahmut Orman İşletme Şefliğine bağlı İbrahimözü köyünde 2017 yılında meydana gelen orman yangınında zarar gören ve 2018 yılında tamamı ağaçlandırılan 250 hektar sahada bakım çalışmalarına bu sene de devam edildi. Sahada bulunan 200 bin adet karaçam, 51 bin adet mavi servi, 7 bin adet badem, 7 bin adet Türk Fındığı, bin adet fıstıkçamı, bin adet üvez, bin adet akçaağaç ve bin adet yabani kiraz fidanının bakım çalışmaları, İbrahimözü köyü halkından oluşan ekipler tarafından başarılı ve özverili bir şekilde devam ediyor.

Sahanın başarı oranının oldukça yüksek olmasıyla birlikte sahanın yeniden yeşille buluşup hayat bulması başta köy halkı olmak üzere herkesi sevindirdi. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından da sık sık kontrol edilen sahanın tekrar orman formuna kavuşması için gerekli tüm çalışmaların önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edeceği belirtildi.