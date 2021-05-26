Yenidoğan bebeklere ihtiyaç sepeti!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Projesi, çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor. Proje kapsamında, Belediye tarafından yeni çocuğu olan çiftlere içerisinde zıbın, mama önlüğü, bebek bezi, pişik kremi, bebek sabunu, ıslak havlu mendil gibi temel ihtiyaçların karşılandığı bir sepet armağan ediliyor.

Başkan Tanju Özcan’ın seçim vaatlerinden biri olan proje ile birlikte bugüne kadar 3 bin 201 çifte, yenidoğan bebek sepeti armağan edildi.

Bunun yanı sıra Belediye ekiplerince, 2020 yılında 2 bin 354 çift, bu yılda 847 çift hastane odasında veya bizzat evlerinde ziyaret edildi. Ekipler tarafından ziyaret edilen çiftlere, hediye sepetleri teslim edildi.