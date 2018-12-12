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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Yenidoğan canlandırma eğitimi ilimizde

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimiz sağlık kuruluşlarından toplamda 50 sağlık personelinin katıldığı “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” yapılan açılış töreni ile başladı.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
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    Yenidoğan canlandırma eğitimi ilimizde

    Haber: Gönül Olutürk

    Eğitimin açılış töreninde konuşan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol; “Doğumu izleyen dakikalar, yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Sıkıntılı bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. İşte bu noktada Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi almış sağlık çalışanlarımız doğru ve zamanında müdahale ile bebeğin sağlığı için en doğrusuna karar verebileceklerdir” dedi.

    Demirkol ayrıca; “İlimiz kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan ve “Yenidoğana eli değen herkesi” hedefleyen Yenidoğan Canlandırma Programı ile ilimizde yenidoğanlarla temas eden tüm sağlık çalışanları bu eğitimi almış olacak. Bu sayede yenidoğan sağlık çalışanlarımız daha pratik daha becerili olacaklar” dedi.

    Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri gibi sağlık çalışanlarının eğitimlerinin 3 gün süreceğini belirten Demirkol; “Eğitimin ardından yapılacak teorik ve uygulama sınavında başarı gösterenlere verilecek sertifikaların çok kıymetli olduğunu, bu sayede deneyimli sağlık çalışanları ile yapılacak uygulamalar sayesinde yenidoğanların çok daha sağlıklı olabileceğini vurguladı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Ilimiz

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