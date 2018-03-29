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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Yenilenen akreditasyonlar tören ile alındı

    TOBB ve Türk Loydu işbirliğiyle yapılan akreditasyon denetimini başarıyla tamamlayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, yenilenmiş akreditasyon belgesini TOBB’de düzenlenen bir tören ile aldı.

    29 Mart 2018 Perşembe 12:09
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    Yenilenen akreditasyonlar tören ile alındı

    Haber: BMA

    13. Dönem’de akredite olan oda ve borsalar ile belge yenileme denetimleri tamamlanan oda ve borsalara akreditasyon sertifikaları TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleştirilen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık Müsteşarı Cenap Aşcı, Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

    Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akredite odaların temel yeterlilik ve temel hizmetler konusunda üyelerine beş yıldızlı hizmet sunan odalar olduğunu belirterek, “Akredite odalarımız, Paris, Berlin, Londra Ticaret Odaları üyelerine hangi kalitede hizmet sunuyorlarsa, en az onlar kadar kaliteli hizmet sunan odalar haline geldiler” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Sizin döneminizdeki başarı hikayenizden biri de bugün verilen akreditasyon çalışmalarıdır. TOBB Başkanı olduğum dönemde odalar ve borsalar birliği camiasında bir kalite ve müşteri odaklı kalite anlayışı yoktu. Biz de dünyadaki en tecrübeli olan İngiltere Odalar Birliği ile görüştük ve buraya gelip bizi eğitti. Eğitimler sayesinde biz de akreditasyon veren bir kurum haline geldik. İlk önce kendimizi disipline ettik. Sonra ülke geneline yaymaya başladık bu eğitimleri. 2002 itibariyle bir tane proje yazabilen odam yoktu benim. Dil bilen oda sayım beşti. Bugün çok şükür oda ve borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı." ifadelerinde bulundu.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de "Odalar ve borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçekleştirilecek. Odalarımız, borsalarımız güçlü, biz eskisinden çok daha iyi olacağız ve pozitif yansımalarını göreceğiz" dedi. Tüfenkci, oda başkanlarının, o ilin akil insanları olduklarını ve hayırlı hizmetler yaptıklarını dile getirerek, odaların önemine değindi. Devlet ile vatandaş arasında mesafe olmaması gerektiğini kaydeden Tüfenkci, "Bizler bu hizmetleri odalarımız, borsalarımız aracılığı ile yapıyoruz. Odalarımız olarak sizler bugüne kadar bu hizmetleri başarıyla yürüttüğünüz. Bu fuarların katılımcıları sizlerin üyeleri, ticaret odalarımız üyelerine faydalı olamayacaksa hangi alanda faydalı olacak" ifadesini kullandı.

    Konuşmaların ardından belge töreni gerçekleştirildi. 7. dönemde akredite olmuş olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası adına yenilenmiş akreditasyon belgesi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’e takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: TOBB, Türk, Loydu, Işbirliğiyle, Yapılan

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