Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, dergi için yazdığı yazıda ; “Yayın hayatına yeni başlayan Bolu Eğitim ve Kültür Dergisi’nin özellikle gençlerimizin okuma, yazma, anlama ve ifade yeteneklerini geliştirmesine, insanlarımızın edebiyat sevgisinin artmasına vesile olacağına inanıyorum” diyerek dergiye destek verdi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise sunuş yazısında, derginin; “ Öğretmen ve öğrencilerimizin sesi olma, eğitim camiamızın kültür, edebiyat, sanat ve bilimsel çalışmalarını sunabileceği bir mecra oluşturma arzusu içinde olduğunu ”belirtti. İmtiyaz sahipliğini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in yaptığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Şube Müdürü Muvafık Kılıç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Nilüfer Ertem Çalış üstlendi. “Bolu Eğitim ve Kültür Dergisi”yle öğretmen ve öğrencilerin eserlerinin geniş okur kitlesiyle buluşması hedeflenirken, Bolu’yu anlatan yazılarla da ilimizin tanıtımı yapılmış olacak. Sayfalarını yine öğretmenler tarafından çekilen fotoğrafların süslediği dergi, Bolu il genelindeki tüm okullara ve 81 il valilikleriyle, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ücretsiz olarak dağıtılacak.