Yenimahalle’ye Kapalı Hal Alanı

Haber: BMA

Gerede ilçesine bağlı en büyük mahalle konumunda olan Yenimahalle’de daha önceden açık alanda Çarşamba günleri kurulan pazaryeri için Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar harekete geçti. Belediye Başkanlığı tarafından pazaryeri ve açık otopark yapımı için 6 Ağustos 2020 Perşembe günü ihale yapıldı. Yapılan ihaleye 2 firma katılırken, ihaleyi OF-TER İnşaat isimli firma kazandı. İhaleyi kazanan firma, yer tesliminin ardından 340 takvim gününde; Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımını gerçekleştirecek.

Proje ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’Projelerimiz arasında yer alan Yenimahalle pazaryeri için ihaleye çıktık, ihaleyi alan firmaya ve mahallemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yenimahalle’de ve çevrede oturan hemşehrilerimizin güneşten, yağmurdan ve soğuk havadan daha az etkilenmeleri açısından üstü kapalı pazaryeri ve açık otopark yapımına yer tesliminin ardından ihaleyi kazanan firma hemen başlayacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.