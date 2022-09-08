YENKAV Vakfı tarafından öğrencilere burs verilecek



Haber: Uğur Balaban

Yeniçağa Kültür ve Dayanışma ve Kalkındırma Vakfı tarafından yapılan açıklamada destek çağrısı yapılırken; ayrıca şu ana kadar yapılan destekler içinde teşekkür edildi. Vakıf tarafından yapılan açıklama şu şekilde,

“Sevgili Yeniçağalılar ve Yeniçağa sevdalıları,

Birlik ve beraberlik duygusu bir arada yaşayan insanları birbirine sımsıkı bağlar. İnsanlar; toplumu yüceltmek, ileriye götürmek için birbirleriyle kenetlenen yapı taşları gibidirler. YENKAV Yeniçağa İlçemizde dayanışmanın adresi, kardeşliğin yapı taşıdır. YENKAV’ın amacı Yeniçağa’yı geliştirmek, her kesimi birleştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır. Vakfımız Yeniçağa’da bu uzlaşıyı sağlayarak kardeşçe yaşayan güçlü bir toplum oluşturma azmindedir.

Bu amaçla tüm halkımızı aşağıdaki konularda katılımcı olmaya davet ediyoruz.

Yeniçağa Kültür, Dayanışma ve Kalkınma Vakfı-YENKAV internet sitesi www.yenkav.org.tr kısa bir süre önce hizmete girmiştir. Sitemizde güncel haberler, ilçe ve vakfımızın tanıtımı; tarihi, kültürü ve güzellikleri; halkımızla yardımlaşma esasları, vakfımızın çalışmaları yer almaktadır. Sayfamızın sizler tarafından takip edilmesi ve paylaşılması, sizlerle iletişim kurmamızın yanında, geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacaktır. Yeniçağa’nın sesi daha gür çıkacak, ilçemiz daha geniş kitleler tarafından bilinecektir.

Tüm halkımızı internet sitemize Kayıt olmaya davet ediyoruz.

İnternet sitemize https://www.yenkav.org.tr/kayit-ol adresinden kayıt olma imkânına sahip olacaksınız. Böylece size ulaşabilmemiz için bilgileriniz bizde bulunacak. Web sayfamızın yanı sıra, telefon, mail adreslerinden de sizlere ulaşma imkânına sahip olacağız. Ayrıca kayıt olan hemşerilerimizin bilgilerinin gizliliğine önem verilecek, hiç kimse ile paylaşılmayacaktır.

Her iki konuda da halkımızın ilgi ve katılımlarını bekliyoruz. Bu mesajı ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek; Yeniçağa’nın ve YENKAV’ın tanıtımına o kadar katkı sağlamış oluruz. Bu yüzden lütfen sitemize kayıt olun ve mesajımızı çevrenizdeki insanlarla paylaşın.

Sevgili Yeniçağalılar ve Yeniçağa sevgisini gönlünde taşıyanlar,

Bu güne kadar bize duyduğunuz güven ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeniçağa’nın daha güzel, daha mutlu ve huzurlu günlere kavuşması dileğiyle tüm halkımızı saygıyla selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.