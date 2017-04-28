Haber: Kasım ŞAHİN

Ahmet İhsan Mühürcüoğlu, konu hakkında şu bilgileri verdi; “Hafif arama kurtarma eğitimi aldık. Eğitim İHH bünyesinde kurulacak olan Arama Kurtarma ekibi oluşturmak için 15 kişi katıldık. Uluslararası bir kurtarma ekibi olmak için en az 70 kişi olması gerekiyor. Bu ekipte mühendis.,inşatçı,sağlıkçı,iletişimci, arama köpeği vs. nitelikli elemanlarda olması gerekiyor.

Biz daha çok ilk etapta deprem kurtarma, düğümler, yaralı taşıma, yüksekten iniş ve çıkış (aparatlarla) eğitimini aldık. Depremde arama kurtarma teknikleri üzerinde sahada enkazda çalışma yaptık. AFAD arama kurtarma eğitim merkezi Ankara'da yapıldı” dedi.