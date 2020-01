Yer uçağı için girişimler devam ediyor

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve İlçe Başkanı Murat Güler Düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ı makamında ziyaret etti. Şamandar İstanbul Ankara arasına yapılacak olan yüksek hızlı tren projesinin Bolu-Düzce hattından geçmesi gerektiğini savunarak bu güzergâh içinde bir fizibilite çalışması yapılması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Bolu’nun hem ekonomik hem sosyal anlamada kaderini değiştirecek proje için hazırlanacak fizibilite çalışması için gerekli desteği sağlamak için İYİ Partili siyasiler her zaman hazır olduklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Proje ayrıntılarını birinci ağızdan dinleyen Örnekbaş ve Güler Bolu’da yapılacak çalışma için hemen hareket geçeceklerini söyledi. Örnekbaş ve Güler projeyi ilk duyduğu andan itibaren çalışmaya sahip çıkan Belediye Başkanı Tanju Özcan’la Ayhan Şamandar’ı buluşturarak ortak bir yol belirleyeceklerini ve önümüzdeki günlerde birlikte toplantı düzenleyeceklerini ifade etti.

“BOLU SEVDALISI BİR KARDEŞİNİZ OLARAK BU İŞİN PEŞİNDEYİM”

Ahmet Örnekbaş Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin önemine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı: “Bizim her zaman birinci önceliğimiz Bolu olmuştur. Bolu’nun sorunları Bolu’ya katkı sağlayacak her çalışma bizim için siyaset üstüdür. Bolu’nun çıkarları ve geleceği siyaset üstüdür. Yüksek Hızlı Tren Projesi Bolu’nun kaderini değiştirecek ve Bolu’nun geleceğini değiştirecek bir proje. Biz İYİ Parti olarak bu projenin güzergah hattının Bolu’dan geçmesi için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımızı belirtmek istiyorum. Ben Bolu sevdalısı bir kardeşiniz olarak Bolu’muza katkı sağlayacak bu projenin Bolu’da yankı bulması ve sonuç alınması ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğimizi ve bu görüşme sonrası Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve hocamızla bir araya gelerek bu konuyu birlikte olgunlaştıracağımızı ifade etmek istiyorum. Bolu halkını da bu projeye destek vermeye çağırıyoruz.”

YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİNİN GEREKÇELERİNİ MADDELER HALİNDE ANLATTI

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni güzergâh değerlendirilmesi yapılarak yüksek hızlı tren projesinin Bolu-Düzce hattından geçmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Ayhan Şamandar gerekçelerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı: “Ankara-İstanbul YHT hattı Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergâhında planlanmıştır. Bu güzergâhta YHT Ankara-İstanbul arasında sadece Sakarya İli’nde durmaktadır. Planlanan hat üç sebepten dolayı verimsizdir. 1-Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya kesiminde mühendislik açısından çok zor bir topografyaya sahiptir. Bu güzergahta toplam uzunluğu 71365 m olan 49 adet tünel ve toplam uzunluğu 13770 m olan 25 adet viyadük ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu güzergâhın maliyeti TCDD tarafından 6 milyar $ olarak hesaplanmıştır (TCDD Fizibilite, 2011). 2-Günde gidiş-geliş toplam 46.652 kişinin kullanacağı bu güzergâhın kendini amorti etme süresi 45 yılı geçmektedir. Günde 200 bin kişinin altında yolcu taşıyan YHT hatları ekonomik değildir. 3-Bu güzergâh Kuzey Anadolu fay hattının tam üstündedir ve mevcut projede 30 km boyunca YHT faya paralel gitmektedir. Bu hat deprem açısından çok ciddi bir risk taşımaktadır. Tokyo-Osaka şehirleri arasında bulunan Shinkansen yüksek hızlı treni örnek alınarak Japon akademisyenlerle beraber yapmış oluğumuz çalışmalar sonucunda Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergâhına alternatif olarak, çok daha verimli ve ekonomik olan Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergâhını öneriyoruz.”

“BU PROJE İSTANBUL HAVAALANINDAN SONRA ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İKİNCİ PROJESİDİR”

Şamandar açıklamasının devamında ise önerilerinin faydalarını şu maddelerle sıraladı:

“1. Önerdiğim Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahı yaklaşık olarak 5 milyar $’a mal olmaktadır çünkü proje maliyetlerini arttıran tünel ve viyadük sayısı önermiş olduğum bu güzergahta daha azdır. Buna göre önerilen hat mevcut hattan 1 milyar $ daha düşük maliyetlidir.

2. Başlangıçta günlük çift yönde 125 bin kişinin, yılda ise 45 milyon kişinin kullanacağı bu güzergâhın kendini amorti etme süresi maksimum 14 yıl olacaktır. (Bu hat çok kısa bir sürede 200 bin yolcu sayısına ulaşacaktır, bu özelliğinden dolayı yap-işlet-devret modeline uygundur)

3. YHT sayesinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat olacaktır. Bu güzergâhtaki 6 il 4 ilçe hızlı, ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci bir ulaşıma sahip olacaktır. Yapılacak olan YHT bölgede turizm, sanayi, tarım, sağlık ve eğitim konularında önemli gelişmeler sağlayacaktır.

4. Önerilen Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergâhı toplam nüfusu 25 milyon olan 6 il ve 4 ilçeyi birbirine bağlayacaktır. Ayrıca bu hattan Orta Karadeniz’de yer alan 7 il (Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Samsun) faydalanacaktır. Bu illerdeki yolcular Gerede’ye kadar otobüsle gelip Gerede’den YHT’yi kullanarak İstanbul’a 1,5 saatte gidebileceklerdir. 400 km mesafede Ülkemizde en fazla insan (⁓30 milyon) bu bölgemizde yaşamaktadır. Böylece bu illerle birlikte 30 milyon insanımız YHT’den yararlanacaktır.

5. D100 (E5) ve TEM otoyolu Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergâhından geçmektedir ve Ülkemizin en yoğun kullanılan yolları konumundadır. Önerdiğimiz güzergâhın tercih edilmesi durumunda faal olan 2 karayolu ve 1 YHT hattı birbirini destekleyecektir. Herhangi bir kaza, doğal afet esnasında veya bakım onarım çalışmaları sırasında bu yollar ve YHT hattı birbirine alternatif olacak ve ulaşım hiç kesintiye uğramayacaktır. Ayrıca bu hatta gerekli altyapı (arama-kurtarma-hastane) mevcuttur.

6. Önerilen YHT hattı ile bu bölgede yaşayan insanlar Sabiha Gökçen, Esenboğa ve İstanbul Havaalanına çok kısa bir sürede ulaşım imkânına sahip olacaktır.

7. Önerdiğimiz güzergâhtaki illerde Türkiye nüfusunun %37 si (30 Milyon) yaşamakta, milli gelirin %50’si (400 Milyar $) elde edilmekte ve Ülkemiz ihracatın %60’ı (100 Milyar $) gerçekleşmektedir.

8. Daha çok yolcunun kullanması için YHT hattı mutlaka şehir merkezlerinden geçmelidir. Şehir içerisindeki mevcut ulaşım hatlarına entegre edilmelidir.

9. 15 dk ara ile İstanbul-Ankara arası karşılıklı tren seferleri planlanmıştır. Önerilen YHT güzergahında ihtiyaca ve yolcu yoğunluğuna göre trenler bütün duraklarda durmayabilir.

Örneğin saat başı hareket eden trenler İstanbul-Ankara arasını hiç durmadan 90 dakikada alabilir.

10. Bu projenin en önemli faydası deprem bekleyen İstanbul’un yatay yayılmasını sağlamasıdır. 2050 yılı nüfus projeksiyonuna baktığımızda İstanbul’un nüfusunun 30 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Tek başına sadece bu sebep bile bu güzergâhın tercih edilme sebebidir.

11. 2018 yılı itibariyle Ülkemizde nüfus yoğunluğu 103 kişi/km 2 ’dir. Bu yoğunluk İstanbul’da 3000 kişi/km 2, Gebze’de 631 kişi/km 2, İzmit’te 520 kişi/km 2, Sakarya’da 203 kişi/km 2, Düzce’de 147 kişi/km 2, Bolu’da 36 kişi/km 2, Ankara’da ise 214 kişi/km2 yaşamaktadır. Bu güzergâhın getireceği avantajlar sonucunda İstanbul’un yatay olarak büyümesi ile iller arasındaki nüfus, ekonomi, turizm, sağlık, sanayi, vb. dengesizlikler düzelecektir.

12. Önerilen Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul YHT güzergâhında Kuzey Anadolu fay hattı sorun oluşturmayacaktır.

13. YHT’nin elektrikli olması nedeniyle ve araç kullanım oranında meydana getireceği düşüş sayesinde şehirlerdeki hava kirliliğine olumlu etkisi olacaktır.

14. YHT sayesinde trafik kazaları, can ve mal kaybı azalacaktır. (Ülkemizde trafik kazalarından günde 20 kişi ölmekte, 822 kişi yaralanmaktadır, TUİK, 2018.)

15. Sadece önerilen güzergâhta YHT sayesinde mazot ve benzinden 800 milyon $/yıl tasarruf sağlanacaktır.

16. YHT sayesinde ulaşımda zaman kazanılacaktır. 17. YHT sayesinde karayollarındaki araç sayısında azalma olacaktır. Bu proje devletimiz tarafından yap- işlet- devret olarak ihale edilirse güzergâh avantajından dolayı çok taliplisinin olacağını düşünüyorum. “