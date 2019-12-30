Yere çöp atan yandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ ile yeni yılda çevre cezaları yeniden düzenleniyor. Düzenlemelerle birlikte, konutlarda gürültü kirliliğine yönelik uygulanan ceza 269 TL artarak 1461 lira oldu. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ise yere çöp atmanın cezası ise 287 TL'den 351 liraya yükselecek.

Bakanlık havayı kirleten işletmelere yönelik de tedbirlerini artırdı. Bu bağlamda, hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Bu uygulama 01.01.2020 tarihiyle birlikte yürürlüğe girecek.