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19 Şubat 2017 Pazar
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    • Yerebatan Sarnıcı Yedigöller’de

    Fotoğraf sanatçısı Şafak Yıldız, dünya harikaları arasında yer alan İstanbul’un sembollerini yüzlerce yıldır durdukları yerlerinden alıp Türkiye’nin başka diyarlarına taşıdı.Kız Kulesi Bolu Dağı’na, Yerebatan Sarnıcı Yedigöller’e taşındı.

    19 Şubat 2017 Pazar 07:16
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    Yerebatan Sarnıcı Yedigöller’de
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    Hayal dünyalarına giden yolları keşfedip insanlarla paylaşan, bambaşka alemlerin kapılarının anahtarını fotoğraf makinesinin objektifinde saklayan Şafak Yıldız, İstanbul’un 10 önemli yapısını var olmayan ama olmasını istediği gerçeküstü bir yolculuğa çıkarttı.Efsanelere konu olan Kız Kulesi bundan böyle Bolu Dağı’nda duracak. Topkapı Sarayı artık Cadde Bostan Sahili’nden bizi izleyecek. Yerebatan Sarnıcı Yedigöller’e taşındı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şimdi Doğu Karadeniz’in heybetli dağları arasına uzanıyor. Sultanahmet mi? O da Uludağ’da.
    Şafak Yıldız’ın bu sıra dışı çalışması ‘Doğada İstanbul’ isimli sergide bir araya geldi. İstanbul’un doğa harikası ilçelerinden Beykoz’da, Beykoz Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki sergi, 20 Şubat Pazartesi saat 14:00'te kapılarını açacak. Kentsel dönüşüme nazire yapan sergi, 26 Şubat’a kadar gezilebilecek. Sanatçı Şafak Yıldız, “Anılar, anlar, acılar, sevinçler biriktirir binalar… Zaman içinde savrulurken ayakta kalmaya, yaşadıklarını ve şahit olduklarını dünden yarına taşımaya çalışırlar. Yorulurlar, yıpranırlar, yaşlanırlar, unutulurlar onlar da tıpkı insanlar gibi. Bir insan, hayatı boyunca hiçbir zaman hak ettiğine inandığı yerde olamamaktan, hak ettiğine inandığı gibi yaşayamamaktan yakınır durur. Ama binaların dili yoktur ki şikayet edebilsinler. Bir köşede tamamen unutulmayı, yok olmayı beklemekle yetinirler. Belki her gün yanlarından binlerce insan geçip gider. Bazıları durup bakar onlara, anılarını tazeler. Yüzüne buruk bir gülümseme yerleştirdikten sonra arkasını döner ve yoluna devam eder. Ama binalar hep oradadırlar. Kentler dönüşür, bu sanat eserlerinin, mimari dehaların ürünlerinin dört bir yanı başlarına dikilen apartmanlar, iş merkezleri, AVM’lerle çevrilir. Nefes alamaz hale gelir bu eski dostlar. Bir insan gibi şikayet de edemezler, anlatamazlar dertlerini. Zamanın yıpratıcılığına teslim ederler onlar da kendilerini. Çürümeye, parçalanmaya, azalmaya başlarlar. Kendi kendilerini ayakta tutacak güçleri kalmamıştır çünkü. Onlara yardım eli uzatabilecek olan insanlar da görmüyordur artık onları. Her şeye rağmen ayakta kalmaya inat edenler de hayaller kurar unutuldukları yerlerde. Birileri onları alıp olmak istedikleri, isteyebilecekleri yerlere götürsün isterler” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sanatçısı, Şafak, Yıldız, Dünya

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