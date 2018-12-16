Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) ve Bolu Belediyesi, 20-22 Aralık 2018 tarihleri arasında “Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu” düzenleyecek. 20 Aralık Perşembe günü saat 8.30’da BAİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salon’da start alacak sempozyumda çok sayıda akademisyen ve uzman sunum yapacak. Sempozyumla ilgili olarak BAİBÜ’den yapılan duyuruda, “Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu; Türkiye’nin buğdaydaki önemini vurgulayarak bu konudaki rekabetçi gücünün arttırılmasına katkıda bulunacak, yerel (köy çeşidi) buğdayların özellikle çevresel baskı unsurlarına karşı dayanıklılıklarının ve sağlık-beslenmede olan üstünlüklerinin vurgulanmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca katılımcıların bilimsel programa ve sempozyumla ilgili tüm detaylara www.tyb2018.com adresinden ulaşabileceği belirtildi.