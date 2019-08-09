“Yerel Esnafına Sahip Çık”

Haber: Birol Ertunç

Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Oda Başkanı Yılmaz, “Alışverişini yerel esnaftan yap, Esnafına Sahip Çık!” sloganıyla yaptığı paylaşımda vatandaşları bu bayram yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti. Yılmaz çağrısında, “Gelin, bu bayram alışverişinizi iyi günde, kötü günde yanınızda olan; düğününüzde, cenazenizde sizinle birlikte olan; sizinle ağlayıp, sizinle gülen; içinizden çıkmış eşiniz, dostunuz YEREL esnafınızdan yapın” ifadelerine yer verdi.