Yerel tatlarımız ve kültürümüz İstanbul’da tanıtılacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’dan Anadolu’ya Kültürler Buluşması programına katılarak tüm hemşeri derneklerini ziyaret etti. Kendisine her yöreden ikram edilen yemekleri tadan Yazıcı, “Büyük bir mega kentte gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp, aynı zamanda bu kentin içerisinde yaşarken, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz. Tuzla’da ve İstanbul ortak paydasında birlikteyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. Giresun, Bolu, Manav, Ordu, Sinop, Kastamonu, Kırşehir, Adana, Erzincan, Rize, Hatay, Ardahan, Nevşehir, Afyon, Çankırı, Tuzla Rumeliler, Yozgat, Muş, Kars, Bitlis, Erzurum, Sivas, Tokat, Trabzon, Bilecik, Karabük, Ağrı, Bingöl, Çorum, Samsun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in yerel tatları ve yöresel kültürleri Tuzla'da tanıtılacak" dedi.

Programa katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise,” Anadolu’nun kültürünün yaşatılması konusunda ben Şadi Başkanımı kutluyorum. Öteden beri takip ediyorum. Buradaki etkinliklere geliyorum. Tuzla hızla gelişiyor ve güzelleşiyor. Bir diğer taraftan da Anadolu’nun kültürünün yaşatılması konusunda her sene birkaç sefer böyle etkinlikler düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük metropolü konumundaki İstanbul’un Tuzla İlçesinde gerçekleştirilen programa Bolu’dan aşçı, müzisyen ve hocaların olduğu bir heyet katıldı. Heyet ilimizin kültür elçileri olarak Tuzla’da, Bolu’yu temsil edecek.