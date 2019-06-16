YEREL YÖNETİM EĞİTİMİNE KATILDILAR

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, insan odaklı ve daha yaşanabilir kentler yaratmak hedefiyle, 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın işbirliğiyle hazırlanan “Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi”ne Türkiye çapındaki tüm CHP’li belediye meclis üyeleri katılacak.

YEREL YÖNETİM EĞİTİMİNE KATILDILAR

13 Haziran’da Bolu’da gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına Sakarya, Düzce ve Bolu’nun ilçelerinde görev yapan belediye meclis üyeleri katıldı. Bir sonraki eğitime ise diğer ilçelerde görev yapan meclis üyelerinin katılacağı bildirildi.

Eğitim esnasında Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, birer konuşma yaparak çalışmanın önemine dair görüşlerini aktardılar.

Türkiye çapındaki eğitimlerin koordinasyonunu gerçekleştiren Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ise, yerel yönetim eğitiminin altı dersten oluştuğunu ve CHP’nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde mevzuatlara ve uygulamalara dair teknik bilgiler ve iletişim dersleri anlatıldığını belirtti. Belediye meclis üyeleri tarafından ilgiyle izlenen eğitim sonunda katılımcılara birer sertifika verildi.

Eğitimlerin Türkiye çapında tamamlanmasının ardından CHP’li belediye meclis üyelerine altı ayda bir gelişim seminerleri gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 11:11
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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