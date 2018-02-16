Haber:BMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya başkanlığında gerçekleşecek programa; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra 13 Bakan Yardımcısı, 215 Büyükşehir, İl, ilçe ve Belde Belediye Başkanları, 18 İl Yerel Yönetim Başkanı, 13 İl Genel Meclis Başkanı ve Genel Merkezden de 12 katılımcı katılacak.

Karadeniz Bölgesi illerini kapsayan toplantı hakkında bilgi veren AK Parti Bolu İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Konak; "Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak; çalışmalarımızın verimliliğini ve etkinliğini arttırmak, belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, yerel yönetim çalışmalarımızın usul ve esaslara uygunluğunu temin etmek ve Medeniyet Tasavvurumuza dayalı şehircilik anlayışımızı paylaşmak amacıyla bölge toplantısı gerçekleştirilecek. 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bölge Toplantısına; Bolu'muzun da aralarında bulunduğu Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinden katılım olacak" dedi.