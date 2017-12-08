BASIN BÜLTENİ

Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor fuarına katılan Erpiliç Kurumsal İletişim Müdürü Ömer Temel ülkemizde ulusal yayın yapan Posta Gazetesine özel açıklama yaparak beyaz et sektörüne değindi. Ömer Temel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de yerel zincirler batı ülkelerinin tersine pazarın dominant gücünü oluşturmaktadır. Bu güç sayesinde organize gıda perakendesinde kalite, istihdam, kalifiye insan gücü, marka ürünler, ambalaj standartları, Anadolu markalarının rekabet gücü ve en nihayetinde pazarın ekonomik büyüklüğü artmıştır. Yerelden ulusala ulusaldan uluslararası pazarlara giden bir yeni ticaret yolu açılmıştır.

Yerel zincirler büyük ulusal zincirlerin karşısında küçülme yoluna girmeden, büyümesini her yıl artırmaktadır. Kendi bölgesinde pazarın ve insanın beklentilerini daha iyi karşıladıkları sürece büyümeleri de durmayacaktır. Organizasyon yapılarının hantallıktan uzak oluşuyla, değişimi daha hızlı bünyelerine katabilme yetenekleriyle öncü olmaktadırlar.

Biz Erpiliç olarak son üç yıldır dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk olan Kuru Yolum tekniğiyle üretim yapıyoruz. Bu teknik sayesinde klasik yönteme göre günde 100 ton su tasarrufu elde ediyoruz. Ürün hijyeni ve sağlığı açısından da çok iyi bir seviyeye ulaşmış durumdayız.”