Yerli aşı için gönüllü aranıyor

Haber: Okay Özcan

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığının yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için //enabiz.gov.tr web sitesine 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonu eklendi" ifadeleri yer aldı.