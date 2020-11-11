Yerli Tohum Üretimi Kıbrıscık’ta Başladı



Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk tarımını güçlendirme adına, koronavirüs salgını sonrası ağırlık kazanan tarımsal üretim için Kıbrıscık ilçesinde ilk adım atıldı. Hayata geçirilen Yerli Tohum Projesi ile tarımın ve üretmenin tekrar filizlenmesi, köylünün üreterek katkı sağlaması hedefleniyor. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşidi olan Zeynel Ağa arpa tohumu çeşidinin ekimi Borucak köyünde Kıbrıscık ilçesi üreticilerinden Hüseyin Tekir' a ait arazide gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Çiftçilerimizin ülke ekonomisine katkılar sağlaması dileğiyle tüm üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar dileriz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız ve üretime her zaman destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.