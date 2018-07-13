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13 Temmuz 2018 Cuma
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    • Yerli üretim işitme cihazı artık Bolu’da

    Bolu Evren işitme cihazı yönetim kurulu başkanı Oğuz Demir işitme cihazları ve cihazların kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    13 Temmuz 2018 Cuma 12:49
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    Yerli üretim işitme cihazı artık Bolu’da

    Haber: Ceylan Beykoz

    Yaklaşık 8 yıldır işitme cihazı sektörüne hizmet vermekte olduğunu belirtenDemir yaptığı açıklamada; “Eşim Kader hanımla kurmuş olduğumuz aile şirketimizin yönetim kurulu başkanlığı ve etik kurulu başkanlığı göreviniyürütmekteyim. Çalışmakta olduğum Helix markası şuan Türkiye'de tek yerli üretim yapan Earteknik firmasının üretmiş olduğu cihaz markasıdır. 2001 yılında İstanbul da kurulmuş uluslararası kabul görmüş modern tesislerde üretim yapan deneyimli, üretken, geniş ürün çeşidi bulunan uluslararası bir ar-geekibine sahiptir. Türkiye de 450'den fazla bayisi bulunan, İşitme cihazları piyasanın % 30 nu elinde bulunduran yurt dışında ise 30 ülkeye ihracat yapan bir firma ile çalışmaktayız. Öncelik profesyonel modern bir ekiple güvenli bir adım atıyoruz. En iyi teknoloji, en modern metot ve araçları kullanmaları bir kolaylık sağlıyor. Teknolojinin en iyisini, bilimin en avantajlısını, seslerin en güzelini sunmak için birlikte çaba harcamıyor. Yerli üretimde müşterilerimize hızlı hizmet sunuluyor. Cihaz teslimatı, servis, parça değişim süresi sorunu yaşanmıyor. Örneğin cihazda bir parça değişmesi gerekiyorsa müşteri şu cevabı duymuyor " yurt dışından parça bekliyoruz" İşlemler tamamen İstanbul'da sağlanmaktadır. Bu yüzden müşteriler mağdur olmadan en kısa süre içerisinde en hızlı hizmeti alıyor. Verdiğimiz para yurtdışına gitmiyor şirketimizde kalıyor. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor.

    - Detaylı işitme danışmanlığı

    - Geniş ürün çeşidi

    - Profesyonel kadro

    - pil, Kalıp, Montaj

    - Hızlı hizmet

    - Gürültü tıkaçları

    -Tv sistemleri

    - Temizleme ve bakım ürünleri

    - Aksesuar

    - Ücretsiz işitme testi (Görüşülecek).

    Bolu'da 2014 yılından beri Bolu Evren İşitme ve Dijital işitme olarak hizmet vermekteyiz. Geniş ürün çeşitlerimize bu yılda yerli üretim olan Helix markasını ekledik. Bunun yanı sıra hizmetlerimize bu yıl ücretsiz müşteri servisimizde ekledik. Şubelerimize gelme imkanı olmayan müşterilerimizi ya biz alıyoruz yada ücretsiz şekilde evlerinde hizmet veriyoruz. Firmamızın çocuk hasta içinde pediatrik grubu bulunmaktadır. SGK anlaşmamız olup her müşterimizin ihtiyaç ve talebine göre işitme cihazı sağlamaktır. Şubelerimizde cihaz alan müşterilerimiz Türkiye'nin giderse gitsin her bayimizden ücretsiz hizmet alabilmektedir. Hedefimiz bu kurumsal kimliğimizle Bolu’daki vatandaşlarımızada, en iyi hizmeti vermek ve işitme cihazı ihtiyaçlarında kendilerini özel hissettirmektir. İyi duymak hayata bağlar. Sloganıyla yolumuza devam etmektir. İşitme testi ücretsizdir” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Evren, Işitme, Cihazı, Yönetim

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