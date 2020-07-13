Yerli Üretim Ve İstihdam Seferberliği

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Ünder Ayakkabı firmasıyla yapılan protokol ile üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir sayfa daha açıyor. Projede hedef, üniversitenin akademik birikimini, sanayicilerin tecrübeleriyle birleştirerek katma değeri yüksek ürünlerle ekonomiye katkı sağlamak, öğrencilere saha ortamında tecrübe kazandırmak, hem öğrenci hem de vatandaşlar için istihdam oluşturmak. Kısa süre içinde başlayacak imalat çalışmalarıyla, deri ve deri ürünleri sektörünün talep ettiği iş gücü ihtiyacı karşılanacak, yerli üretim artacak.Bu kapsamda, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him ile birlikte, Gerede Meslek Yüksekokulu saraciye atölyelerinde çalışmaları inceledi. Heyete, Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferudun Kaya da eşlik etti.

ÖZEL ÜRETİM AYAKKABILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HEDİYE EDİLECEK

Gerede Meslek Yüksekokulu saraciye atölyelerinde, günlük ortalama 500 çift saya, 400 çift ayakkabı ile 200 cüzdan ve kemer üretimi gerçekleştirilecek; ardından ürünlerin satışı yapılacak. Üretimi yapılacak ilk ürünler, Kovid-19 salgınıyla canları pahasına başarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza armağan edilecek.

ÖĞRENCİYKEN BURS, MEZUNİYET SONRASI İŞ

Bu kapsamda, Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil-Giyim-Ayakkabı-Deri Bölümü öğrencileri, uygulamalı derslerinde atölyelerdeki imalat çalışmalarına katılabilecek; başarılı öğrenciler, deri ve deri ürünleri sektöründe öncelikli istihdam edilecek. İstihdam olanaklarından mezun öğrencilerimiz de yararlanabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) kazanarak, bölümü tercih eden 10 öğrenciye, eğitim bursu verilecek.

HALK İÇİN İSTİHDAM ORTAMI SAĞLANIYOR

İstihdam seferberliği, kadınları da kapsayacak. İlk olarak 30 kadına, saya ve ayakkabı üretimi konusunda kurs verilecek. 3 ay sürecek kurs sonunda adaylar, Gerede Meslek Yüksekokulu saraciye atölyelerinde, işçi statüsünde istihdam edilecekler. Çalışanlar, eğitim süreci ve sonrasında asgari ücret alacaklar. Üretim ve satışın artmasıyla, eğitim verilecek ve istihdam edilecek çalışan sayısı artırılacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 13:39