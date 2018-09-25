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25 Eylül 2018 Salı
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    • Yerli üretime dolar zammı

    Bolu’nun bir çok köyünde ve ilçe köylerinde yetişen sebze ve meyveler, doların 6 TL üzerinde seyretmesinden etkilendi. Geçen haftaya göre bu hafta yerli üretim olan sebze ve meyveler yüzde 20 artış gösterdi.

    25 Eylül 2018 Salı 09:36
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    Yerli üretime dolar zammı
     

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Doların 6 bandının üzerinde seyretmesi Bolu pazarını da etkiledi. Akdeniz bölgesinden ve şehrimizin bir çok ilçesinde üretilen sebze ve meyveler, doların artış göstermesi bahane edilerek, geçen haftaya oranla bu hafta yüzde 20 zamlandı.

    Üreticiler, doların artış göstermesinden değil, dolarla ithal edilen gübrenin girdi fiyatlarının, mazot ve benzin ile doğalgaza yapılan son zamlardan dolayı bu hafta sebze ve meyve fiyatlarının arttığını belirtirken, Bolu’nun gözde yiyecekleri arasında bulunan yerli üretim köy ekmeğinin geçen hafta 6 TL’den bu hafta 7 TL’ye yükselmesine tepki göstererek, “Dolar bahane ediliyor. Bizim köylerimizde doğal ortamda yetişen, biberin, patatesin, soğanın, domatesin dolarla ne alakası var. Anlamakta güçlük çekiyoruz” diyerek, yüzde 20’lik artışa tepki gösterdiler.

    İŞTE FİYATLAR

    Bolu pazarındaki bu haftaki sebze ve meye fiyatları şu şekilde oluştu; Barbunya 7, domates 5-8, sivri biber 5, dolma biber 5, Taze fasulye 7, karnabahar tane 7, çeri domatesi 8, kestane 20, nar 3-5, lahana kilosu 3.5, taze soğan bağı 2, limon tane 1, bamya 16 ve üzümün kilosu da 5 TL’den satıldı.

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